Военные нашли старинную Библию в стене разбитого дома близ Северска, фото

В стене дома военные обнаружили Библию, которой более 100 лет.

Военные обнаружили старинную Библию 1908 года издание, спрятанное в стене дома, пострадавшего от обстрелов оккупантов, в Донецкой области.

Находку обнаружили бойцы 4-го линейного батальона Президентской бригады сделали неожиданную находку во время выполнения боевых задач неподалеку от Северска.

Библия была спрятана в стену, так что хозяева уничтоженного в боях дома могли и не знать о ее существовании.

В настоящее время найденную книгу передали в Службу военных капелланов ВСУ. Если владельцев найденного Священного Писания не найдут, то книгу передадут музею, чтобы сохранить ее как часть истории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.