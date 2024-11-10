В Сухопутных войсках ответили на заявление Сергея Стерненко по поводу объявления его в розыск ТЦК

В ответ на заявления Стерненко о том, что его хотят мобилизовать, в Сухопутных войсках напомнили о конституционных обязанностях граждан и о том, что многие волонтеры уже мобилизовались.

Фото: facebook.com/sternenko

В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали ситуацию с розыском активиста Сергея Стерненко, которого объявили в розыск ТЦК из-за неявки по повестке.

В заявлении отметили, что Вооруженные Силы Украины «высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов». В частности, речь идет и о сотрудничестве с Силами обороны Сергея Стерненко

Однако в Сухопутных войсках также напомнили, что мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые вправе вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации. При этом защита Отечества является конституционной обязанностью украинских граждан.

«При этом следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве – сила украинцев и залог победы над коварным, исконным российским врагом», — говорится в заявлении.

Добавим, в Одесском ТЦК сообщили, что Сергей Стерненко был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

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