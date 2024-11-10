У Сухопутних військах відповіли на заяву Сергія Стерненка щодо оголошення його в розшук ТЦК

У відповідь на заяви Стерненка про те, що його хочуть мобілізувати, у Сухопутних військах нагадали про конституційні обов’язки громадян та про те, що багато волонтерів вже мобілізувалися.

Фото: facebook.com/sternenko

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували ситуацію з розшуком активіста Сергія Стерненка, якого оголосили в розшук ТЦК через неявку за повісткою.

У заяві зазначили, що Збройні Сили України «високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів». Зокрема, мова йде і про співпрацю із Силами оборони Сергія Стерненка.

Однак, у Сухопутних військах також нагадали, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації. При цьому захист Вітчизни є конституційним обов’язком українських громадян.

«При цьому слід також пам'ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок. Адже лише в консолідації та єдності - сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом», — йдеться у заяві.

Додамо, в Одеському ТЦК повідомили, що Сергій Стерненко був направлений на проходження військово-лікарської комісії.

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