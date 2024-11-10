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У Чернігові правоохоронці вилучили у чоловіка ручну гранату

12:51, 10 листопада 2024
Поліцейські виявили гранату РГН, яку зловмисник зберігав в кишені своєї куртки.
У Чернігові правоохоронці вилучили у чоловіка ручну гранату
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У Чернігові правоохоронці вилучили у місцевого мешканця ручну гранату. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до поліції надійшла інформація про те, що мешканець Чернігова може мати при собі споряджену гранату.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, бійці батальйону поліції особливого призначення та фахівці управління вибухотехнічної служби.

У помешканні громадянина відбувся невідкладний обшук із залученням кінолога обласної поліції зі службовим собакою. В ході слідчої дії поліцейські виявили гранату РГН, яку господар зберігав в кишені своєї куртки.

Вибухотехніки поліції провели стандартну процедуру розряджання небезпечної знахідки шляхом від’єднання запалу від корпусу гранати. Вилучені предмети направлені для проведення судової вибухотехнічної експертизи.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

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Чернігів

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