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На Черкащині судитимуть чоловіка, який ледь не зарізав військовослужбовця ЗСУ

07:54, 11 листопада 2024
Внаслідок незаконних дій нападника потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікарню
На Черкащині судитимуть чоловіка, який ледь не зарізав військовослужбовця ЗСУ
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На Черкащині правоохоронці скерували до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно жителя м. Черкаси, який наніс ножове поранення військовослужбовцю Збройних Сил України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, наприкінці вересня поточного року між 24-річним чоловіком та військовослужбовцем Збройних Сил України, який мешкає у сусідньому будинку та перебував поза службою, на побутовому ґрунті виник конфлікт, у ході якого зловмисник умисно наніс чоловіку удар ножем у грудну клітину.

«Внаслідок незаконних дій нападника потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікарню», - заявили у відомстві.

Зловмисника затримано правоохоронцями на місці вчинення кримінального правопорушення та слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який у подальшому змінено на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи.

Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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прокуратура

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