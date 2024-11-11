В Черкасской области будут судить мужчину, который едва не зарезал военнослужащего ВСУ

В результате незаконных действий нападавшего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

В Черкасской области правоохранители направили в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя г. Черкассы, который нанес ножевое ранение военнослужащему Вооруженных Сил Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в конце сентября текущего года между 24-летним мужчиной и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, который находится в соседнем доме и находился вне службы, на бытовом грунте возник конфликт, в ходе которого злоумышленник умышленно нанес мужчине удар ножом в грудную клетку.

«В результате незаконных действий нападающего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в больницу», - заявили в ведомстве.

Злоумышленник задержан правоохранителями на месте совершения уголовного правонарушения и следственным судьей к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в дальнейшем изменена на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение лица.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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