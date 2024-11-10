Как получить налоговую скидку за пользование ипотечным жилищным кредитом

Налогоплательщик – резидент имеет право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом.

Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области рассказали, как получить налоговую скидку за использование ипотечного жилищного кредита.

Налогоплательщик – резидент имеет право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, предоставленным заемщику в национальной или иностранной валютах, фактически уплаченных в течение отчетного налогового года.

При уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту в иностранной валюте сумма платежей по таким процентам, осуществленным в иностранной валюте, перечисляется в гривне по официальному валютному (обменному) курсу Национального банка Украины, действующему на день уплаты таких процентов.

Такое право возникает в случае, если за счет ипотечного жилищного кредита строится или покупается жилой дом (квартира, комната), определенный налогоплательщиком как основное место его проживания, в частности, согласно отметке в паспорте о регистрации по местонахождению такого жилья.

Согласно абзацу первому п. 175.2 НКУ, в случае если дом (квартира, комната) покупается за счет ипотечного жилищного кредита, часть суммы процентов, включаемой в налоговую скидку плательщика налога – заемщика ипотечного жилищного кредита, равна произведению суммы процентов, фактически уплаченных налога в течение отчетного налогового года в счет его погашения и коэффициента, что учитывает минимальную площадь жилья для определения налоговой скидки, рассчитанного в соответствии с п. 175.3 НКУ.

Абзацем вторым п. 175.2 НКУ предусмотрено, что в случае если дом (квартиру, комнату) построен за счет ипотечного жилищного кредита, часть суммы процентов, включаемой в налоговую скидку плательщика налога – заемщика ипотечного жилищного кредита, начислена в первый год погашения такого кредита, может быть включена в налоговую скидку по результатам отчетного налогового года, в котором построенный объект жилищной ипотеки переходит в собственность налогоплательщика и начинает использоваться как основное место жительства, с последовательным переносом права на включение в налоговую скидку последующих ежегодных фактически уплаченных налогоплательщиком сумм процентов в течение предусмотренного п. 175.4 НКУ срока действия права на включение части таких процентов в налоговую скидку. При этом общий размер части суммы процентов, разрешенных для включение в налоговую скидку, равно произведению суммы процентов, фактически уплаченных налогоплательщиком – заемщиком в течение соответствующего отчетного налогового года, учитываемого в погашение, и коэффициента, учитывающего минимальную площадь жилья для определения налоговой скидки, рассчитанного в соответствии с п. 175.3 НКУ.

Пунктом 175.4 НКУ предусмотрено, что право на включение в налоговую скидку суммы, рассчитанной согласно ст. 175 НКУ, предоставляется налогоплательщику по одному ипотечному кредиту в течение 10 последовательных календарных лет начиная с года, в котором:

объект жилищной ипотеки приобретается;

построенный объект жилищной ипотеки переходит в собственность налогоплательщика и начинает использоваться как основное место жительства.

В случае если ипотечный жилищный кредит имеет срок погашения более 10 календарных лет, право на включение части суммы процентов в налоговую скидку по новому ипотечному жилищному кредиту возникает у налогоплательщика после полного погашения основной суммы и процентов предыдущего ипотечного жилищного кредита.

Подпунктом 166.1.2 НКУ предусмотрено, что основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается по 31 декабря включительно в следующем за отчетным налоговом году.

Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится (пп. 166.4.3 НКУ).

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