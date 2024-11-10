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В Чернигове правоохранители изъяли у мужчины ручную гранату

12:51, 10 ноября 2024
Полицейские обнаружили гранату РОН, которую злоумышленник хранил в кармане своей куртки.
В Чернигове правоохранители изъяли у мужчины ручную гранату
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В Чернигове правоохранители изъяли у местного жителя ручную гранату. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в полицию поступила информация о том, что у жителя Чернигова может быть при себе снаряженная граната.

На место происшествия прибыли незамедлительно следственно-оперативная группа полиции, бойцы батальона полиции особого назначения и специалисты управления взрывотехнической службы.

В доме гражданина состоялся неотложный обыск с привлечением кинолога областной полиции со служебной собакой. В ходе следственного действия полицейские обнаружили гранату РГН, которую хозяин хранил в кармане своей куртки.

Взрывотехники полиции провели стандартную процедуру разрядки опасной находки путем отсоединения пыла от корпуса гранаты. Изъятые предметы направлены на проведение судебной взрывотехнической экспертизы.

Следователи полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Чернигов

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