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Сплатив штраф та направлений на ВЛК — в Одеському ТЦК прокоментували інформацію про розшук Стерненко

11:52, 8 листопада 2024
В Одеському ТЦК повідомили, що Сергій Стерненко був направлений на проходження військово-лікарської комісії.
Сплатив штраф та направлений на ВЛК — в Одеському ТЦК прокоментували інформацію про розшук Стерненко
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Одеський територіальний центр комплектування роз’яснив ситуацію щодо оголошення волонтера та блогера Сергія Стерненка в розшук за неявку до ТЦК. Також у ТЦК прокоментували слова Стерненка мовляв його оголосили у розшук через критику військових. 

У ТЦК заявили, що Стерненко не розкрив кількох важливих деталей у своїй публічній заяві, які суттєво змінюють суть ситуації. За їхніми словами, волонтер уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та був направлений на військово-лікарську комісію.

У ТЦК назвали безпідставними натяки Стерненка на те, що його розшук пов’язаний із критикою військових структур. Кажуть, що звинувачення він висловив, щоб, мовляв, викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу військкоматів.

"Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки", – повідомили в ТЦК

Там також закликали Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК, звертатися безпосередньо до структурних підрозділів обласного військкомату для з’ясування обставин та усунення можливих непорозумінь.

Нагадаємо, що нещодавно Стерненко заявив, що його нібито оголосили в розшук через те, що він не з'явився до ТЦК за повісткою. Він вважає це "відповіддю на свою критику військового керівництва".

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ТЦК ВЛК

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