Київський апеляційний суд закрив кримінальне провадження про дрібну крадіжку у зв’язку із декриміналізацією — подробиці

Судом першої інстанції жінку за крадіжку товарів засудили до 5 років позбавлення волі.

Київським апеляційним судом закрито кримінальне провадження про дрібну крадіжку у зв’язку із втратою чинності закону, яким встановлювалась кримінальна протиправність діяння. Про це пише Бориспільський міськрайонний суд.

У справі № 359/3977/24 йдеться про те, що у січні 2024 року мешканка с. Вишеньки Бориспільського району, яка перебувала у приміщенні магазину ТОВ «ФОРА», взяла з полиць торгівельних стелажів товари на загальну суму 1061 грн. Надалі обвинувачена склала товари до візку та покинула приміщення магазину, не розрахувавшись за товари на касі самообслуговування. У подальшому громадянка викраденим майном розпорядилась на власний розсуд.

Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 6 червня 2024 року її визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік та відповідно до ст. 76 КК України покладено певні обов’язки.

Заступником керівника Київської обласної прокуратури було подано апеляційну скаргу, в якій просив вирок суду скасувати у зв’язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального правопорушення.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду апеляційну ухвалою від 1 жовтня 2024 року скаргу задовольнила частково.

Вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 6 червня 2024 року щодо громадянки - скасував, а кримінальне провадження закрив на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалась кримінальна протиправність діяння.

Як писала «Судово-юридична газета», 9 серпня 2024 року набув чинності закон про декриміналізацію дрібних крадіжок, а саме Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» №3886-ІХ.

Деякі суди вже почали застосовувати закон на практиці до засуджених осіб. Як зазначається в ухвалах судів, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

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