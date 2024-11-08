Орбан заявив, що Європа не може фінансувати війну в Україні без Трампа

За словами Віктора Орбана, Європа не може фінансувати війну самостійно.

Фото: ukrinform.com

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Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку за нового президенства Дональда Трампа. Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише Bloomberg.

Він нагадав про свої «миротворчі місії» до Києва, Москви та Пекіна влітку і сказав, що останні події підтвердили висновки його поїздок.

За словами угорського прем’єра, США нібито збираються «вийти» з війни, яку він вважає «програшною».

Тому, мовляв, якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку.

«Американці вийдуть з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно», – підсумував він.

Раніше ми писали, що Президент Зеленський зробив жорстку заяву щодо припинення вогню без гарантій безпеки, згадавши диванних експертів.

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