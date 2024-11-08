Орбан назвав «відкритим питанням» 50 млрд євро кредиту Україні від G7, що може вплинути на бюджет України 2025 року

Відповідно залишається відкритим питання підтримки бюджету України в 2025 році.

Уже узгоджена допомога США та Європи Україні у розмірі 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів) є «відкритим питанням», заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час брифінгу, як його цитує Bloomberg.

Як раніше заявляв міністр фінансів Сергій Марченко та голова бюджетного комітету українського парламенту Роксолана Підласа, ці кошти життєво важливі для підтримки бюджету України на наступні роки.

Нагадаємо, що 7 листопада лідери різних країн, включно з Володимиром Зеленським, зібралися у Будапешті на саміт Європейського політичного співтовариства, після якого 8 листопада відбувається неформальна зустріч лідерів 27 країн ЄС. Обидві події приймає угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Як цитує Орбана Bloomberg, «пакету недостатньо, щоб продовжувати фінансувати Україну, і західні країни втомилися вкладати гроші». Про це він сказав журналістам після зустрічі з європейськими лідерами в Будапешті. Також він зауважив, що країни ЄС після перемоги Дональда Трампа цього тижня також «рухаються в напрямку, який прагне більш чітко визначити свої зобов’язання та цілі в Україні».

Згодом він зазначив, що «Європа не зможе самостійно фінансувати захист України від вторгнення росії, якщо США відмовляться від підтримки».

«Американці збираються вийти з цієї війни», - сказав Орбан і додав, що «Європа не може фінансувати цю війну самостійно».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 у червні 2024 року ухвалили рішення про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених активів росії. Обіцянку надати кошти Україні під час свого візиту до Києва дала і глава Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн.

У жовтні країни «Великої сімки» узгодили частки фінансування кредиту на 50 мільярдів доларів для України, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Так, США мали виділити до 20 мільярдів доларів, Канада — 3,6 мільярда доларів, Велика Британія — близько 3 мільярдів доларів, Японія — близько 3 мільярдів доларів, а Європейський Союз — близько 20 мільярдів євро.

Втім, кошти досі не передані.

«Зараз замість того, щоб шукати причини для затягування рішень, необхідно знайти механізм, як спрямувати кошти в Україну, щоб вони якомога швидше почали працювати» - заявив Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті в Будапешті.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати цю макрофінансову позику від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати за Планом Ukraine Facility можуть і не схвалити.

Однак, наразі невідомо, які подальші кроки стосовно виділення обіцяних G7 коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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