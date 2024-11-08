Орбан назвал «открытым вопросом» 50 млрд евро кредита Украине от G7, что может повлиять на бюджет Украины 2025 года

Соответственно, остается открытым вопрос поддержки бюджета Украины в 2025 году.

Согласованная помощь США и Европы Украине в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов) является «открытым вопросом», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время брифинга, как его цитирует Bloomberg.

Как ранее заявлял министр финансов Сергей Марченко и глава бюджетного комитета украинского парламента Роксолана Пидласа, эти средства жизненно важны для поддержки бюджета Украины на следующие годы.

Напомним, что 7 ноября лидеры разных стран, включая Владимира Зеленского, собрались в Будапеште на саммит Европейского политического сообщества, после которого 8 ноября проходит неформальная встреча лидеров 27 стран ЕС. Оба события принимает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как цитирует Орбана Bloomberg, «пакета недостаточно, чтобы продолжать финансировать Украину, и западные страны устали вкладывать деньги». Об этом он сказал журналистам после встречи с европейскими лидерами в Будапеште. Также он отметил, что страны ЕС после победы Дональда Трампа на этой неделе также «двигаются в направлении, которое стремится более четко определить свои обязательства и цели в Украине».

Впоследствии он отметил, что «Европа не сможет самостоятельно финансировать защиту Украины от вторжения России, если США откажутся от поддержки».

«Американцы собираются выйти из этой войны», - сказал Орбан и добавил, что «Европа не может финансировать эту войну самостоятельно».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидеры стран G7 в июне 2024 приняли решение о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов из замороженных активов России. Обещание предоставить средства Украине во время своего визита в Киев дала и глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен.

В октябре страны Большой семерки согласовали доли финансирования кредита на 50 миллиардов долларов для Украины, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов.

Так, США должны были выделить до 20 миллиардов долларов, Канада – 3,6 миллиарда долларов, Великобритания – около 3 миллиардов долларов, Япония – около 3 миллиардов долларов, а Европейский Союз – около 20 миллиардов евро.

Впрочем, средства до сих пор не переданы.

«Сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства в Украину, чтобы они как можно скорее начали работать», - заявил Владимир Зеленский, выступая на саммите в Будапеште.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить этот макрофинансовый заем от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты по Плану Ukraine Facility могут и не одобрить.

Однако пока неизвестно, каковы дальнейшие шаги по выделению обещанных G7 средств.

Автор: Наталя Мамченко

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