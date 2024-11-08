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В результате вражеской атаки повреждено помещение Харьковского окружного админсуда, фото

11:31, 8 ноября 2024
Помещение Харьковского окружного административного суда получило значительные повреждения.
В результате вражеской атаки повреждено помещение Харьковского окружного админсуда, фото
Фото: Харьковский окружной административный суд / facebook.com
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Харьковский окружной административный суд сообщил, что в результате ночной атаки врага на Харьков получило значительные повреждения помещения суда.

«Сообщаем, что суд работает в штатном режиме и подчеркиваем возможность удаленного направления документов по делам, представление административных исков и тому подобное», - заявили в суде.

Фото: Харьковский окружной административный суд / facebook.com

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате российского обстрела поврежден Хозяйственный суд Харьковской области.

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Харьков

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