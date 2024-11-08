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Оформление разрешений на применение труда иностранцев – что нужно знать работодателям

20:20, 8 ноября 2024
Работодатели могут трудоустраивать иностранцев на работу на основании разрешения на трудоустройство.
Оформление разрешений на применение труда иностранцев – что нужно знать работодателям
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Для того чтобы принять на работу иностранцев или лиц без гражданства, работодатель обязан получить соответствующее разрешение. Такое разрешение выдается на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Вот что важно знать работодателям о получении разрешения на трудоустройство иностранцев:

  • документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык;
  • заявление на получение услуги следует подавать лично или через законного представителя. Может обратиться юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель.

Гоструда напоминает, что для оформления разрешения на трудоустройство необходимо собрать пакет документов и подать их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель подает:

  • заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;
  • копии страниц паспортного документа иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;
  • цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;
  • копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.

Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец и имеет ряд нюансов.

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иностранец Гоструда

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