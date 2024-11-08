Оформление разрешений на применение труда иностранцев – что нужно знать работодателям

Работодатели могут трудоустраивать иностранцев на работу на основании разрешения на трудоустройство.

Для того чтобы принять на работу иностранцев или лиц без гражданства, работодатель обязан получить соответствующее разрешение. Такое разрешение выдается на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Вот что важно знать работодателям о получении разрешения на трудоустройство иностранцев:

документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык;

заявление на получение услуги следует подавать лично или через законного представителя. Может обратиться юридическое лицо, физическое лицо – предприниматель.

Гоструда напоминает, что для оформления разрешения на трудоустройство необходимо собрать пакет документов и подать их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель подает:

заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;

копии страниц паспортного документа иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;

цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;

копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.

Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец и имеет ряд нюансов.

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