Оформлення дозволів на застосування праці іноземців — що потрібно знати роботодавцям

Роботодавці можуть працевлаштовувати іноземців на роботу на підставі дозволу на працевлаштування.

Для того, щоб прийняти на роботу іноземців або осіб без громадянства, роботодавець зобов'язаний отримати відповідний дозвіл. Такий дозвіл видається терміном від 6 місяців до 3 років.

Ось що важливо знати роботодавцям щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців:

документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою;

заяву на отримання послуги слід подавати особисто або через законного представника. Може звернутися юридична особа, фізична особа - підприємець.

Держпраці нагадує, що для оформлення дозволу на працевлаштування необхідно зібрати пакет документів і подати їх до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавець подає:

заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Пакет документів залежить від категорії працівника до якої відноситься іноземець і має ряд нюансів.

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