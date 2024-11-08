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Оформлення дозволів на застосування праці іноземців — що потрібно знати роботодавцям

20:20, 8 листопада 2024
Роботодавці можуть працевлаштовувати іноземців на роботу на підставі дозволу на працевлаштування.
Оформлення дозволів на застосування праці іноземців — що потрібно знати роботодавцям
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Для того, щоб прийняти на роботу іноземців або осіб без громадянства, роботодавець зобов'язаний отримати відповідний дозвіл. Такий дозвіл видається терміном від 6 місяців до 3 років.

Ось що важливо знати роботодавцям щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців:

  • документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою;
  • заяву на отримання послуги слід подавати особисто або через законного представника. Може звернутися юридична особа, фізична особа - підприємець.

Держпраці нагадує, що для оформлення дозволу на працевлаштування необхідно зібрати пакет документів і подати їх до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавець подає:

  • заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
  • копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
  • кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
  • копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Пакет документів залежить від категорії працівника до якої відноситься іноземець і має ряд нюансів.

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іноземець Держпраці

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