ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла у Києві на 23 жовтня

У Києві 23 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення світла: графік.

Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила, що 23 жовтня у столиці діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

Енергетики також пояснили, чому можуть зникати світло та як розрізняти різні типи відключень:

Екстрені відключення

Відбуваються без попередження після масованих атак або великих аварій, коли енергосистема втрачає потужність чи пошкоджено важливі об’єкти — електростанції, підстанції, лінії. Такі дії є вимушеним кроком для запобігання масштабним відключенням.

Стабілізаційні відключення

Застосовуються, коли в системі бракує електроенергії. У цьому випадку світло вимикають і вмикають споживачів по черзі за визначеними графіками.

Локальні аварії

Це пошкодження в конкретному районі або будинку — найчастіше через перенавантаження, коли після відключення багато споживачів одночасно вмикають техніку. Такі випадки не регулюються графіками, а попередити про них заздалегідь неможливо.

Планові роботи

Проводяться для технічного обслуговування, ремонту або модернізації мереж. Їх мета — запобігти аваріям у майбутньому. Про такі відключення споживачів інформують у чат-ботах компанії.

У ДТЕК додали, що іноді світло може зникати через несправності обладнання, яке належить забудовникам, ОСББ чи приватним компаніям. У таких випадках відновлення електропостачання залежить від власників цього обладнання.

