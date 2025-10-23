Практика судів
  1. В Україні

ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла у Києві на 23 жовтня

09:51, 23 жовтня 2025
У Києві 23 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення світла: графік.
ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла у Києві на 23 жовтня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила, що 23 жовтня у столиці діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

Енергетики також пояснили, чому можуть зникати світло та як розрізняти різні типи відключень:

Екстрені відключення

Відбуваються без попередження після масованих атак або великих аварій, коли енергосистема втрачає потужність чи пошкоджено важливі об’єкти — електростанції, підстанції, лінії. Такі дії є вимушеним кроком для запобігання масштабним відключенням.

Стабілізаційні відключення

Застосовуються, коли в системі бракує електроенергії. У цьому випадку світло вимикають і вмикають споживачів по черзі за визначеними графіками.

Локальні аварії

Це пошкодження в конкретному районі або будинку — найчастіше через перенавантаження, коли після відключення багато споживачів одночасно вмикають техніку. Такі випадки не регулюються графіками, а попередити про них заздалегідь неможливо.

Планові роботи

Проводяться для технічного обслуговування, ремонту або модернізації мереж. Їх мета — запобігти аваріям у майбутньому. Про такі відключення споживачів інформують у чат-ботах компанії.

У ДТЕК додали, що іноді світло може зникати через несправності обладнання, яке належить забудовникам, ОСББ чи приватним компаніям. У таких випадках відновлення електропостачання залежить від власників цього обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду