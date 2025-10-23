Трамп назвав публікацію The Wall Street Journal про дозвіл Україні бити вглиб Росії «фейковими новинами»

Дональд Трамп назвав «фейковими новинами» статтю, у якій йшлося про нібито зняття його адміністрацією обмежень на використання Україною далекобійних ракет для ударів по території Росії.

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення The Wall Street Journal про те, що його адміністрація нібито схвалила використання Україною далекобійних ракет для ударів по території Росії.

Після виходу матеріалу WSJ Трамп написав у своїй соціальній мережі:

«Затвердження США щодо дозволу Україні використовувати далекобійні ракети глибоко в Росії — це ФЕЙКОВІ НОВИНИ! США не мають нічого спільного з цими ракетами, звідки б вони не походили, чи з тим, що Україна з ними робить!»

Водночас The Wall Street Journal повідомила, що адміністрація Трампа зняла ключові обмеження на використання Україною європейських далекобійних ракет, що дозволяє Києву посилювати удари по цілях у глибині Росії.

За даними видання, йдеться про британські крилаті ракети Storm Shadow, які українські війська вже використали для удару по заводу в Брянську. Джерела видання стверджують, що рішення ухвалили після того, як повноваження на підтримку таких атак передали від міністра оборони Піта Хегсета до головного американського генерала в Європі — Алексуса Гринкевича, який також командує силами НАТО.

WSJ зазначає, що цей крок збігся з ініціативою Трампа тиснути на Кремль для початку переговорів про припинення війни, а також із його відмовою надати Україні ракети Tomahawk, здатні долати понад 1600 км.

Видання наголошує, що Storm Shadow використовують американські розвідувальні дані для наведення, тому рішення Вашингтона фактично відкрило Києву шлях до нових ударів по цілях у Росії.

Офіційний представник Білого дому у коментарі виданню зазначив, що «це війна, якої ніколи б не сталося, якби президентом був Трамп», додавши, що чинний глава Білого дому «намагається її зупинити» та сприяє розширенню закупівель зброї союзниками НАТО.

Пентагон і Генштаб України від коментарів відмовилися.

За даними WSJ, рішення про зняття обмежень на використання Storm Shadow ухвалили напередодні зустрічі Володимира Зеленського з Трампом у Білому домі.

Журналісти зазначають, що навіть без американських ракет Україна продовжує здійснювати удари дронами та власними боєприпасами по стратегічних об’єктах у глибині Росії — зокрема нафтопереробних заводах.

Минулого тижня Трамп також заявив про бажання провести зустріч із Путіним у Будапешті для обговорення умов миру, однак переговори зупинилися.

