Трамп назвал публикацию The Wall Street Journal о разрешении Украине наносить удары вглубь России «фейковыми новостями»

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение The Wall Street Journal о том, что его администрация якобы одобрила использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

После выхода материала WSJ Трамп написал в своей социальной сети:

«Одобрение США на использование Украиной дальнобойных ракет глубоко в России — это ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, независимо от того, откуда они происходят и что Украина с ними делает!»

В то же время The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа сняла ключевые ограничения на использование Украиной европейских дальнобойных ракет, что позволяет Киеву усиливать удары по целям в глубине России.

По данным издания, речь идет о британских крылатых ракетах Storm Shadow, которые украинские войска уже применили для удара по заводу в Брянске. Источники WSJ утверждают, что решение было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Хегсета главному американскому генералу в Европе — Алексусу Гринкевичу, который также командует силами НАТО.

WSJ отмечает, что этот шаг совпал с инициативой Трампа оказать давление на Кремль с целью начала переговоров о прекращении войны, а также с его отказом предоставить Украине ракеты Tomahawk, способные преодолевать более 1600 км.

Издание подчеркивает, что Storm Shadow используют американские разведданные для наведения, поэтому решение Вашингтона фактически открыло Киеву путь к новым ударам по целям в России.

Официальный представитель Белого дома в комментарии изданию заявил, что «эта война никогда бы не произошла, если бы президентом был Трамп», добавив, что нынешний глава Белого дома «пытается ее остановить» и способствует расширению закупок оружия союзниками НАТО.

Пентагон и Генштаб Украины отказались от комментариев.

По данным WSJ, решение о снятии ограничений на использование Storm Shadow было принято накануне встречи Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме.

Журналисты отмечают, что даже без американских ракет Украина продолжает наносить удары дронами и собственными боеприпасами по стратегическим объектам в глубине России — в частности по нефтеперерабатывающим заводам.

На прошлой неделе Трамп также заявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения условий мира, однако переговоры остановились.

