Трамп назвал публикацию The Wall Street Journal о разрешении Украине наносить удары вглубь России «фейковыми новостями»

08:30, 23 октября 2025
Дональд Трамп назвал «фейковыми новостями» статью, в которой говорилось о якобы снятии его администрацией ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Фото: Allison Robbert/Press Pool
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение The Wall Street Journal о том, что его администрация якобы одобрила использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

После выхода материала WSJ Трамп написал в своей социальной сети:

«Одобрение США на использование Украиной дальнобойных ракет глубоко в России — это ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, независимо от того, откуда они происходят и что Украина с ними делает!»

В то же время The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа сняла ключевые ограничения на использование Украиной европейских дальнобойных ракет, что позволяет Киеву усиливать удары по целям в глубине России.

По данным издания, речь идет о британских крылатых ракетах Storm Shadow, которые украинские войска уже применили для удара по заводу в Брянске. Источники WSJ утверждают, что решение было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Хегсета главному американскому генералу в Европе — Алексусу Гринкевичу, который также командует силами НАТО.

WSJ отмечает, что этот шаг совпал с инициативой Трампа оказать давление на Кремль с целью начала переговоров о прекращении войны, а также с его отказом предоставить Украине ракеты Tomahawk, способные преодолевать более 1600 км.

Издание подчеркивает, что Storm Shadow используют американские разведданные для наведения, поэтому решение Вашингтона фактически открыло Киеву путь к новым ударам по целям в России.

Официальный представитель Белого дома в комментарии изданию заявил, что «эта война никогда бы не произошла, если бы президентом был Трамп», добавив, что нынешний глава Белого дома «пытается ее остановить» и способствует расширению закупок оружия союзниками НАТО.

Пентагон и Генштаб Украины отказались от комментариев.

По данным WSJ, решение о снятии ограничений на использование Storm Shadow было принято накануне встречи Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме.

Журналисты отмечают, что даже без американских ракет Украина продолжает наносить удары дронами и собственными боеприпасами по стратегическим объектам в глубине России — в частности по нефтеперерабатывающим заводам.

На прошлой неделе Трамп также заявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения условий мира, однако переговоры остановились.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

