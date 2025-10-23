Держмитслужба впровадила нові функції з підтримкою ШІ та голосових команд

Державна митна служба оголосила про впровадження сучасних технологій у сервіси служби. В офіційному телеграм-боті Держмитслужби — з’явилися дві нові функції.
Підтримка штучного інтелекту
Якщо бот не розпізнає запит користувача, він автоматично звертається до спеціально навченої системи на базі штучного інтелекту, яка допомагає з питань митної справи. Це дає змогу отримувати точніші та зрозуміліші відповіді.
Голосове спілкування
Тепер користувачі можуть ставити запитання не лише текстом, а й голосом. Це особливо зручно для водіїв, декларантів та інших фахівців, які працюють у швидкому темпі.
Нагадаємо, що у структурі Держмитслужби провели оптимізацію: утворено Південну та Південно-Східну митниці.
