Держмитслужба впровадила нові функції з підтримкою ШІ та голосових команд

У телеграм-боті Держмитслужби з’явилися нові функції — підтримка штучного інтелекту та голосових команд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна митна служба оголосила про впровадження сучасних технологій у сервіси служби. В офіційному телеграм-боті Держмитслужби — з’явилися дві нові функції.

Підтримка штучного інтелекту

Якщо бот не розпізнає запит користувача, він автоматично звертається до спеціально навченої системи на базі штучного інтелекту, яка допомагає з питань митної справи. Це дає змогу отримувати точніші та зрозуміліші відповіді.

Голосове спілкування

Тепер користувачі можуть ставити запитання не лише текстом, а й голосом. Це особливо зручно для водіїв, декларантів та інших фахівців, які працюють у швидкому темпі.

Нагадаємо, що у структурі Держмитслужби провели оптимізацію: утворено Південну та Південно-Східну митниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.