Гостаможслужба внедрила новые функции с поддержкой ИИ и голосовых команд

В телеграмм-боте Гостаможслужбы появились новые функции — поддержка искусственного интеллекта и голосовых команд.

Государственная таможенная служба объявила о внедрении современных технологий в свои сервисы. В официальном Telegram-боте Гостаможслужбы появились две новые функции.

Поддержка искусственного интеллекта

Если бот не распознает запрос пользователя, он автоматически обращается к специально обученной системе на базе искусственного интеллекта, которая помогает по вопросам таможенного дела. Это позволяет получать более точные и понятные ответы.

Голосовое общение

Теперь пользователи могут задавать вопросы не только текстом, но и голосом. Это особенно удобно для водителей, декларантов и других специалистов, работающих в динамичном режиме.

Напомним, что в структуре Гостаможслужбы проведена оптимизация: созданы Южная и Юго-Восточная таможни.

