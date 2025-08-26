В структуре Гостаможслужбы провели оптимизацию: образованы Южная и Юго-Восточная таможни

Государственная таможенная служба Украины провела реорганизацию ряда территориальных органов для повышения эффективности работы и рационального использования ресурсов.
В результате:
• Днепровскую таможню переименовано в Юго-Восточную,
• Николаевскую — в Южную таможню.
Также будут реорганизованы другие территориальные органы путем их присоединения к обновленным подразделениям:
• Луганская и Донецкая таможни войдут в состав Юго-Восточной,
• таможня в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе — в Южную.
В Гостаможслужбе отмечают, что реорганизация учитывает фактические обстоятельства, связанные с невозможностью полноценного функционирования отдельных таможен, и позволяет сосредоточить управленческие и кадровые ресурсы в дееспособных подразделениях.
Кредиторы территориальных органов, прекращающих свою деятельность, могут заявить требования в течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении соответствующего органа.
