В структуре Гостаможслужбы провели оптимизацию: образованы Южная и Юго-Восточная таможни

Государственная таможенная служба Украины провела реорганизацию ряда территориальных органов для повышения эффективности работы и рационального использования ресурсов.

В результате:

• Днепровскую таможню переименовано в Юго-Восточную,

• Николаевскую — в Южную таможню.

Также будут реорганизованы другие территориальные органы путем их присоединения к обновленным подразделениям:

• Луганская и Донецкая таможни войдут в состав Юго-Восточной,

• таможня в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе — в Южную.

В Гостаможслужбе отмечают, что реорганизация учитывает фактические обстоятельства, связанные с невозможностью полноценного функционирования отдельных таможен, и позволяет сосредоточить управленческие и кадровые ресурсы в дееспособных подразделениях.

Кредиторы территориальных органов, прекращающих свою деятельность, могут заявить требования в течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении соответствующего органа.

