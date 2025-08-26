У структурі Держмитслужби провели оптимізацію: утворено Південну та Південно-Східну митниці

Дніпровську митницю перейменовано на Південно-Східну, Миколаївську — на Південну.

Державна митна служба України провела реорганізацію низки територіальних органів для підвищення ефективності роботи та раціонального використання ресурсів.

У результаті:

Дніпровську митницю перейменовано на Південно-Східну ,

, Миколаївську — на Південну митницю.

Також будуть реорганізовані інші територіальні органи шляхом їх приєднання до оновлених підрозділів.:

Луганська та Донецька митниці увійдуть до складу Південно-Східної,

митниця у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі — до Південної.

У Держмитслужбі зазначають, що реорганізація враховує фактичні обставини, пов’язані з неможливістю повноцінного функціонування окремих митниць, і дозволяє зосередити управлінські та кадрові ресурси в дієздатних підрозділах.

Кредитори територіальних органів, які припиняють свою діяльність, можуть заявити вимоги протягом двох місяців від дати оприлюднення повідомлення щодо припинення відповідного органу.

