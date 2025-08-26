У структурі Держмитслужби провели оптимізацію: утворено Південну та Південно-Східну митниці

Державна митна служба України провела реорганізацію низки територіальних органів для підвищення ефективності роботи та раціонального використання ресурсів.
У результаті:
Також будуть реорганізовані інші територіальні органи шляхом їх приєднання до оновлених підрозділів.:
У Держмитслужбі зазначають, що реорганізація враховує фактичні обставини, пов’язані з неможливістю повноцінного функціонування окремих митниць, і дозволяє зосередити управлінські та кадрові ресурси в дієздатних підрозділах.
Кредитори територіальних органів, які припиняють свою діяльність, можуть заявити вимоги протягом двох місяців від дати оприлюднення повідомлення щодо припинення відповідного органу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.