«НАБУгейт» набуває обертів: адвокати заявляють про спробу НАБУ закрити їм рота.

У 2023 році НАБУ незаконно прослуховувало київських адвокатів. Про це заявили самі адвокати. Вони кажуть, що НАБУ прослуховувало їхній офіс. Зокрема, переговорну кімнату, де адвокати довірливо спілкувалися зі своїми клієнтами – підслідними НАБУ.

Мішенню НАБУ стали саме ті адвокати, котрим і НАБУ, і САП регулярно програють справи у судах.

Апаратуру виявили самі юристи. Про грубе і цинічне порушення закону адвокати повідомили правоохоронні органи і розповіли, що «жучки» були вилучені частково навіть без постанови суду, а частково з’явилися нізвідки, буцім-то «отримані від невстановлених осіб». Тобто, наразі є сумніви, чи можна буде взагалі зробити якусь притомну експертизу з тих носіїв, щоб зробити їх доказами по справі.

У Національній асоціації адвокатів України незаконне прослуховування адвокатів вже назвали грубим порушенням адвокатської таємниці. ЄСПЧ наразі взяв до уваги заяви восьми адвокатів, права яких були грубо порушені детективами НАБУ.

Свобода слова? Ні, не чули.

Розслідування справи триває. Але НАБУ перевершили самі себе: у бюро заборонили адвокатам розказувати журналістам про хід справи. Вірніше, НАБУшники думають, що можуть зробити таку заборону. Про це кажуть самі правозахисники, обурені зухвалістю та незаконністю дій детективів.

Все це пов’язане зі спробами політизувати процес та численними порушеннями підслідності з боку НАБУ. А також , шляхом таких примітивних ґендлювань з кваліфікацією справи, залишити провадження в НАБУ, САП та ВАКС. - вважають адвокати.

У справі, яка тягнеться вже не один рік, немає підстав для того, щоб її розслідували антикорупційні органи.

«Якщо справу веде антикорупційний орган, то природньо, що нам повинні бути вручені підозри саме у корупції. А якщо ознак корупції немає, то НАБУ, САП та ВАКС зобов’язані передати справу відповідно до підслідності. А саме – у звичайний районний відділ поліції. Бо саме там, у райвідділку, повинні розслідувати справу, яку намагаються на нас «повісити»: якесь втручання у судовий реєстр, що дало можливість передбачати дії антикорупційних органів. Така стаття - звичайний кримінал. А антикорупціорнери тут ні до чого» - кажуть адвокати у розмові з кореспондентом sud.ua.

Адвокати заявляють, що спроба НАБУ заборонити їм говорити, добре корелюється з рештою незаконних дій НАБУ. Такий висновок адвокати зробили зі змісту повісток, котрі нещодавно отримали. Мало того, що НАБУ вчиняє незаконні дії з прослуховуванням, з доказами тощо, так ще й намагається заборонити про це розповідати у ЗМІ!

«Ми вперше бачимо такі креативні повістки. Хоча, коли ми були слідчими, самі постійно їх виписували. Але у відповідності до вимог чинного законодавства. Звісно, у слідчого немає компетенції заборонити адвокату говорити про хід справи, якщо інше не передбачено постановою суду тощо. Це повна маячня. Як і все, що відбувається навколо цієї справи. Спроба такої заборони – незаконна, смішна та абсурдна. І ми це будемо доводити» - кажуть у адвокатському об’єднанні.

За словами правозахисників, НАБУ чітко усвідомлює абсурдність ситуації і розуміє, що неодмінно програє. Однак, вперто продовжує пручатися закону та здоровому глузду. І порушувати закон.

Приміром, детективи НАБУ закрили матеріали справи від захисників, натомість роблять потрібні їм «вкидання» у певні вибрані ЗМІ, котрі, «дзеркалять», за термінологією адвокатів, необхідні слідству версії, створюючи спотворену картину справи для формування у суспільстві хибної думки. А заразом – спроби рятування репутації НАБУ, що невпинно і гучно падає. Про це кажуть у адвокатському об’єднанні.

Таким чином, певне видання знає деталі досудового розслідування, котрі не відомі навіть сторонам по справі.

«На відміну від нас, адвокатів, це «дзеркальне» ЗМІ володіє інформацією про слідчі дії та матеріали кримінального провадження. Хоча, в НАБУ і кажуть, що вони таку інформацію журналістам не надавали. Але хто ж їм провірить? Це – матеріали справи. Їх можна дізнатися, лише від тих, у кого ця справа знаходиться» - заявляють адвокати.

Звісно, адвокати готують позови проти ЗМІ, до якого з НАБУ злили інформацію. «Там є ознаки не лише розголошення таємниці досудового розслідування, право на яке не надавалося ні НАБУ, ні САП, а й поширення недостовірної інформації на користь НАБУ та САП.» - кажуть адвокати.

Адвокати впевнені, що ця гучна справа є тривіальним прикладом політичної розправи та тиску.

«Це доказ того, що керівництво САП та НАБУ тиснуть на підлеглих, примушуючи їх вчиняти політичні розправи. Ми, адвокати, котрим і НАБУ, і САП програли більшість справ, тепер стали їхньою мішенню. Це пряма і цинічна спроба розправи над правозахисниками, котрі є для САП та НАБУ фактором стримувань і противаг у їхніх незаконних діях. Ці, начеб-то антикорупційні органи, мають мізерний результат антикорупційної роботи. Їхнє утримання коштує державі значно більше, ніж вартує їхня ефективність. Зате вони добре справляються з неприродньою для них функцією – політичними переслідуваннями» - кажуть адвокати.