Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі переговорів із США в Берліні

19:55, 14 грудня 2025
Президенти України та Франції заявили про координацію дій заради безпеки й досягнення миру.
Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі переговорів із США в Берліні
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президентові Франції Еммануелю Макрону за підтримку України на тлі переговорів з американськими делегатами, які відбуваються в Берліні. Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

«Дякую за вашу підтримку, Еммануелю. Я був радий поговорити з вами сьогодні перед моєю зустріччю з посланцями президента Трампа», – сказав Зеленський.

Глава української держави зазначив, що тісно координує свої дії з президентом Франції та працює разом з ним задля спільної безпеки.

Раніше Еммануель Макрон заявив: «Я щойно розмовляв з президентом Володимир Зеленський. Американці, європейці та українці прагнуть лише миру. Поки Росія продовжує свою агресивну війну, Україна залишається сильною. Франція є і залишатиметься на боці України, щоб побудувати міцний і тривалий мир, який зможе гарантувати безпеку та суверенітет України і Європи в довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським та американським переговірникам, які мобілізувалися для досягнення цієї мети».

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

