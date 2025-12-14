Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Украины на фоне переговоров с США в Берлине

Президенты Украины и Франции заявили о координации действий ради безопасности и достижения мира.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за поддержку Украины на фоне переговоров с американскими делегатами, которые проходят в Берлине. Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х.

«Спасибо за вашу поддержку, Эммануэль. Я был рад поговорить с вами сегодня перед моей встречей с посланцами президента Трампа», – сказал Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что тесно координирует свои действия с президентом Франции и работает вместе с ним для общей безопасности.

Ранее Эммануэль Макрон заявил: «Я только что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Американцы, европейцы и украинцы стремятся только к миру. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина остается сильной. Франция является и будет оставаться на стороне Украины, чтобы построить прочный и длительный мир, который сможет гарантировать безопасность и суверенитет Украины и Европы в долгосрочной перспективе. Я благодарю всех украинских, европейских и американских переговорщиков, которые мобилизовались для достижения этой цели».

