МЗС привітало звільнення 123 політичних в’язнів з тюрем білоруського режиму

Україна вітає звільнення 123 політичних в’язнів, серед яких п’ятеро українців, з місць ув’язнення білоруського режиму. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Звільнення відбулося 13 грудня.

У МЗС зазначили, що визволення людей, яких позбавили волі за прагнення до свободи, стало можливим завдяки спільним зусиллям Сполучених Штатів Америки, особисто президента США Дональда Трампа, демократичної спільноти, а також правозахисників і неурядових організацій, які протягом багатьох років добивалися їхнього звільнення.

У зовнішньополітичному відомстві висловили переконання, що звільнення політичних в’язнів сприятиме й визволенню Білорусі як держави, яка тривалий час перебуває під впливом Москви та під контролем режиму Олександра Лукашенка, що, зокрема, використовує людей як інструмент для політичних домовленостей.

«Віримо, що визволення політвʼязнів наближатиме і визволення Білорусі як країни — вона багато років перебуває під васальним управлінням Москви та в неволі режиму Лукашенка, який зокрема використовує людей як живий товар для обміну на політичні індульгенції», – зазначили у МЗС.

Водночас у відомстві наголосили, що Олександр Лукашенко та всі причетні до масових порушень прав людини в Білорусі нестимуть відповідальність за скоєні злочини як проти білоруських громадян і держави, так і проти України та українського народу.

Міністерство закордонних справ України подякувало Координаційному центру з питань поводження з військовополоненими за сприяння у проведенні цієї гуманітарної операції.

