  1. В Украине
  2. / В мире

МИД приветствовало освобождение 123 политических заключенных из тюрем белорусского режима

20:31, 14 декабря 2025
Среди освобожденных — пять граждан Украины.
МИД приветствовало освобождение 123 политических заключенных из тюрем белорусского режима
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина приветствует освобождение 123 политических заключенных, среди которых пять украинцев, из мест заключения белорусского режима. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Освобождение состоялось 13 декабря.

В МИД отметили, что освобождение людей, лишенных свободы за стремление к свободе, стало возможным благодаря совместным усилиям Соединенных Штатов Америки, лично президента США Дональда Трампа, демократического сообщества, а также правозащитников и неправительственных организаций, которые на протяжении многих лет добивались их освобождения.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что освобождение политических заключенных будет способствовать и освобождению Беларуси как государства, которое длительное время находится под влиянием Москвы и под контролем режима Александра Лукашенко, который, в частности, использует людей как инструмент для политических договоренностей.

«Верим, что освобождение политзаключенных приблизит и освобождение Беларуси как страны — она много лет находится под вассальным управлением Москвы и в неволе режима Лукашенко, который, в частности, использует людей как живой товар для обмена на политические индульгенции», — отметили в МИД.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Александр Лукашенко и все причастные к массовым нарушениям прав человека в Беларуси будут нести ответственность за совершенные преступления как против белорусских граждан и государства, так и против Украины и украинского народа.

Министерство иностранных дел Украины поблагодарило Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными за содействие в проведении этой гуманитарной операции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД тюрьма Украина Беларусь увольнение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]