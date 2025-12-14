МИД приветствовало освобождение 123 политических заключенных из тюрем белорусского режима

Среди освобожденных — пять граждан Украины.

Украина приветствует освобождение 123 политических заключенных, среди которых пять украинцев, из мест заключения белорусского режима. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Освобождение состоялось 13 декабря.

В МИД отметили, что освобождение людей, лишенных свободы за стремление к свободе, стало возможным благодаря совместным усилиям Соединенных Штатов Америки, лично президента США Дональда Трампа, демократического сообщества, а также правозащитников и неправительственных организаций, которые на протяжении многих лет добивались их освобождения.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что освобождение политических заключенных будет способствовать и освобождению Беларуси как государства, которое длительное время находится под влиянием Москвы и под контролем режима Александра Лукашенко, который, в частности, использует людей как инструмент для политических договоренностей.

«Верим, что освобождение политзаключенных приблизит и освобождение Беларуси как страны — она много лет находится под вассальным управлением Москвы и в неволе режима Лукашенко, который, в частности, использует людей как живой товар для обмена на политические индульгенции», — отметили в МИД.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Александр Лукашенко и все причастные к массовым нарушениям прав человека в Беларуси будут нести ответственность за совершенные преступления как против белорусских граждан и государства, так и против Украины и украинского народа.

Министерство иностранных дел Украины поблагодарило Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными за содействие в проведении этой гуманитарной операции.

