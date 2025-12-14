  1. У світі

Volkswagen вперше за 88 років зупиняє виробництво на заводі в Німеччині

20:49, 14 грудня 2025
Рішення пов’язують із тиском на грошовий потік концерну та переглядом інвестиційної стратегії.
Фото: ukrautoprom
Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені. Це перший випадок за всю 88-річну історію автовиробника, коли компанія зупиняє виробництво на підприємстві в Німеччині, повідомляє Financial Times.

Закриття складальної лінії відбувається на тлі зростаючого тиску на грошовий потік найбільшого європейського автовиробника. Серед причин — слабкі продажі на ринку Китаю, зниження попиту в Європі та вплив американських мит на продажі у США.

Компанія протягом певного часу переглядає розподіл інвестиційного бюджету обсягом близько 160 млрд євро, запланованого на найближчі п’ять років, з урахуванням довшого життєвого циклу автомобілів із бензиновими двигунами. Інвестиційний бюджет, який коригується щороку, останніми роками скорочувався: для періоду 2023–2027 років він становив 180 млрд євро.

Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц у жовтні зазначав, що у 2025 році чистий грошовий потік концерну, який раніше прогнозувався близьким до нульового рівня, може вийти у невеликий плюс. Водночас аналітики вказують, що фінансовий тиск на компанію зберігатиметься.

Аналітик Bernstein Стівен Райтман заявив, що у 2026 році тиск на грошовий потік, безумовно, залишиться. За його словами, автогрупа шукає шляхи скорочення витрат і підвищення операційного прибутку.

Він також зазначив, що Volkswagen стикається з масштабними викликами, оскільки очікувано довший період експлуатації автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння потребує додаткових інвестицій. За його словами, компанії доводиться розглядати нові покоління бензинових технологій.

З моменту запуску виробництва у 2002 році завод у Дрездені випустив менш як 200 тис. автомобілів, що становить менше половини річного обсягу виробництва головного підприємства Volkswagen у Вольфсбурзі.

Зупинка виробництва в Дрездені є частиною планів Volkswagen зі скорочення виробничих потужностей у Німеччині. Ці кроки передбачені угодою з профспілками, укладеною торік, яка також включає скорочення 35 тис. робочих місць у бренду VW на території країни.

Голова бренду Volkswagen Томас Шефер цього місяця заявив, що рішення про припинення виробництва було ухвалене нелегко, однак з економічної точки зору воно є необхідним.

Завод у Дрездені спочатку створювався як демонстраційний майданчик інженерних можливостей Volkswagen і розпочав роботу зі складання преміального седана VW Phaeton. Після припинення виробництва цієї моделі у 2016 році підприємство стало символом електрифікаційних планів концерну, а останнім часом на ньому випускали електромобіль ID.3.

Німеччина авто

