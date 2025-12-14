  1. В мире

Volkswagen впервые за 88 лет останавливает производство на заводе в Германии

20:49, 14 декабря 2025
Решение связывают с давлением на денежный поток концерна и пересмотром инвестиционной стратегии.
Volkswagen впервые за 88 лет останавливает производство на заводе в Германии
Фото: ukrautoprom
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Volkswagen прекратит выпуск автомобилей на своем заводе в Дрездене. Это первый случай за всю 88-летнюю историю автопроизводителя, когда компания останавливает производство на предприятии в Германии, сообщает Financial Times.

Закрытие сборочной линии происходит на фоне растущего давления на денежный поток крупнейшего европейского автопроизводителя. Среди причин — слабые продажи на рынке Китая, снижение спроса в Европе и влияние американских пошлин на продажи в США.

Компания в течение определенного времени пересматривает распределение инвестиционного бюджета объемом около 160 млрд евро, запланированного на ближайшие пять лет, с учетом более длительного жизненного цикла автомобилей с бензиновыми двигателями. Инвестиционный бюджет, который корректируется ежегодно, в последние годы сокращался: для периода 2023–2027 годов он составлял 180 млрд евро.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц в октябре отмечал, что в 2025 году чистый денежный поток концерна, который ранее прогнозировался близким к нулевому уровню, может выйти в небольшой плюс. В то же время аналитики указывают, что финансовое давление на компанию будет сохраняться.

Аналитик Bernstein Стивен Райтман заявил, что в 2026 году давление на денежный поток, безусловно, останется. По его словам, автогруппа ищет пути сокращения расходов и повышения операционной прибыли.

Он также отметил, что Volkswagen сталкивается с масштабными вызовами, поскольку ожидаемый более длительный период эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания требует дополнительных инвестиций. По его словам, компании приходится рассматривать новые поколения бензиновых технологий.

С момента запуска производства в 2002 году завод в Дрездене выпустил менее 200 тыс. автомобилей, что составляет менее половины годового объема производства головного предприятия Volkswagen в Вольфсбурге.

Остановка производства в Дрездене является частью планов Volkswagen по сокращению производственных мощностей в Германии. Эти шаги предусмотрены соглашением с профсоюзами, заключенным в прошлом году, которое также включает сокращение 35 тыс. рабочих мест у бренда VW на территории страны.

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер в этом месяце заявил, что решение о прекращении производства было принято нелегко, однако с экономической точки зрения оно является необходимым.

Завод в Дрездене изначально создавался как демонстрационная площадка инженерных возможностей Volkswagen и начал работу со сборки премиального седана VW Phaeton. После прекращения производства этой модели в 2016 году предприятие стало символом электрификационных планов концерна, а в последнее время на нем выпускали электромобиль ID.3.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]