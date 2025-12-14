У Берліні розпочалася зустріч Зеленського з американською стороною щодо гарантій безпеки України

Зеленський прибув до Берліна для переговорів із США та європейськими партнерами.

Фото: Telegram / Володимир Зеленський

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Берліна та повідомив, що вже розпочалася зустріч з американською стороною.

«Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини», – сказав Зеленський, а згодом опублікував повідомлення про початок зустрічі.

За словами Зеленського, українська делегація уважно опрацьовує всі деталі та пункти майбутніх домовленостей із партнерами, аби гарантії безпеки були ефективними.

Раніше Зеленський повідомив про заплановані зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа, а також із європейськими лідерами. Крім переговорів із американською командою, у Берліні заплановані зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом та іншими європейськими лідерами.

Фото: Telegram / Володимир Зеленський

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.