У Берліні розпочалася зустріч Зеленського з американською стороною щодо гарантій безпеки України

17:49, 14 грудня 2025
Зеленський прибув до Берліна для переговорів із США та європейськими партнерами.
Фото: Telegram / Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Берліна та повідомив, що вже розпочалася зустріч з американською стороною.

«Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини», – сказав Зеленський, а згодом опублікував повідомлення про початок зустрічі.

За словами Зеленського, українська делегація уважно опрацьовує всі деталі та пункти майбутніх домовленостей із партнерами, аби гарантії безпеки були ефективними. 

Раніше Зеленський повідомив про заплановані зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа, а також із європейськими лідерами. Крім переговорів із американською командою, у Берліні заплановані зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом та іншими європейськими лідерами.

Фото: Telegram / Володимир Зеленський

США Німеччина Україна Володимир Зеленський переговори

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

