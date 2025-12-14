В Берлине началась встреча Зеленского с американской стороной по поводу гарантий безопасности Украины

Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с США и европейскими партнерами.

Фото: Telegram / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин и сообщил, что уже началась встреча с американской стороной.

«Сегодня в плане – встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжения России никогда не повторился. Рассчитываем на конструктивные переговоры», – сказал Зеленский, а затем опубликовал сообщение о начале встречи.

По словам Зеленского, украинская делегация внимательно прорабатывает все детали и пункты будущих договоренностей с партнерами, чтобы гарантии безопасности были эффективными.

Ранее Зеленский сообщил о запланированных встречах с представителями президента США Дональда Трампа, а также с европейскими лидерами. Кроме переговоров с американской командой, в Берлине запланированы встречи с канцлером Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами.

