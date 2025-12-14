У Києві на Майдані Незалежності запалили першу ханукальну свічку – фото

У центрі столиці відбулася церемонія за участі дипломатів та релігійних діячів.

Фото: Telegram / Віталій Кличко

У Києві на Майдані Незалежності, біля Головпоштамту, відбулася публічна церемонія запалювання першої свічки на Ханукії.

Ханукальну Менору встановила Федерація єврейських громад України за сприяння міської влади. Зазначається, що ханукія в Києві є найбільшою в Європі. Цього року її створив український дизайнер.

У церемонії взяли участь раввини, посол Аргентини, тимчасово повірені у справах посольств Канади та Болгарії в Україні, а також представники дипломатичних місій Великобританії та Франції та мер Києва Віталій Кличко.

Світло ханукальних свічок символізує дух свободи, перемогу добра над злом і незламність єврейського та українського народів.

Фото: Telegram / Віталій Кличко

