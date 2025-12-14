Доходи з OnlyFans: як задекларувати прибуток, якщо акаунт видалено і даних немає

Видалення акаунту не звільняє від обов’язку задекларувати доходи та сплатити податки.

Українці, які отримували доходи через платформу OnlyFans, зобов’язані декларувати такі надходження як іноземні доходи навіть у разі, якщо акаунт було видалено і підтвердити суму виплат документально неможливо. На цьому наголошують фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області, роз’яснюючи порядок дій для платників податків.

Доходи з OnlyFans — це іноземні доходи

Відповідно до Податкового кодексу України, фізичні особи-резиденти є платниками податку на доходи фізичних осіб як із доходів, отриманих в Україні, так і з іноземних джерел. До таких доходів належать будь-які надходження, отримані від діяльності за межами митної території України, зокрема й через міжнародні онлайн-платформи.

OnlyFans у цьому випадку розглядається саме як іноземне джерело доходу.

Чи потрібно подавати декларацію

Якщо дохід отримано з іноземного джерела, його сума обов’язково включається до загального річного оподатковуваного доходу. Платник податків повинен подати декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити:

податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ПКУ;

військовий збір, оскільки такі доходи є базою його оподаткування.

Що робити, якщо підтвердити дохід неможливо

Навіть якщо акаунт на платформі видалено і платник не має доступу до виписок або звітів, обов’язок ведення обліку доходів залишається. Податкове законодавство зобов’язує фізичних осіб:

вести облік доходів і витрат у необхідному обсязі;

визначати суму загального річного оподатковуваного доходу самостійно;

зберігати документи та інформацію, пов’язані з оподаткуванням.

Форма та порядок ведення обліку доходів затверджені окремим наказом Міністерства фінансів.

Обов’язок зберігати документи

Податковий кодекс вимагає зберігати документи та інформацію, пов’язані з визначенням податкових зобов’язань, не менше 1095 днів. Це стосується і доходів, отриманих через іноземні платформи.

Тобто відповідальність за підтвердження та облік доходів покладається на самого платника, навіть якщо доступ до платформи втрачено.

Чи може податкова отримати дані з-за кордону

Водночас податкові органи можуть отримувати інформацію в межах міжнародної адміністративної допомоги в податкових справах. Такі дані, відповідно до міжнародних конвенцій, є конфіденційними та використовуються виключно для цілей оподаткування, податкового контролю або судового розгляду.

Отримана інформація не є публічною і може передаватися лише уповноваженим органам у межах закону.

Висновок

Отже, навіть за відсутності доступу до акаунту OnlyFans або офіційних підтверджень від платформи, фізична особа зобов’язана самостійно визначити суму доходу та задекларувати її. Податкове законодавство покладає обов’язок обліку і зберігання інформації саме на платника податків.

