Міноборони оновило вимоги до пристроїв дистанційного мінування з БпЛА

Міноборони оновило вимоги до пристроїв ініціації засобів підриву (ПІЗП). Це рішення розширює можливості виробництва та застосування Силами оборони України протипіхотних, протитанкових і протитранспортних мін, які встановлюються з безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що оптимізація параметрів ПІЗП суттєво знижує їхню собівартість, а розширення номенклатури дає змогу підбирати пристрої під конкретні бойові завдання.

За даними Міноборони, нині близько 80% мін оснащені електронними ПІЗП. Відомство спільно з Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ переглянуло їхні ключові характеристики. Оновлені вимоги приведені у відповідність до реальних умов бойового застосування та технологічних можливостей українських виробників.

У Міністерстві оборони додали, що робота з оновлення та нарощування номенклатури озброєння триває, щоб Сили оборони й надалі могли ефективно стримувати агресора.

