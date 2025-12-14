Минобороны обновило требования к устройствам дистанционного минирования с БПЛА

Изменения должны удешевить производство и расширить возможности использования мин Силами обороны.

Минобороны обновило требования к устройствам инициации средств подрыва (ПИСП). Это решение расширяет возможности производства и применения Силами обороны Украины противопехотных, противотанковых и противотранспортных мин, которые устанавливаются с беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что оптимизация параметров ПИЗП существенно снижает их себестоимость, а расширение номенклатуры позволяет подбирать устройства под конкретные боевые задачи.

По данным Минобороны, в настоящее время около 80% мин оснащены электронными ПИЗП. Ведомство совместно с Командованием Сил беспилотных систем ВСУ пересмотрело их ключевые характеристики. Обновленные требования приведены в соответствие с реальными условиями боевого применения и технологическими возможностями украинских производителей.

В Министерстве обороны добавили, что работа по обновлению и наращиванию номенклатуры вооружения продолжается, чтобы Силы обороны и в дальнейшем могли эффективно сдерживать агрессора.

