У Берліні переговори України та США щодо мирного плану продовжаться у понеділок – ЗМІ

Сторони обговорюють припинення вогню, питання Донбасу та гарантії безпеки.

У понеділок, 15 грудня, у Берліні продовжаться переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США, повідомляє Handelsblatt.

За даними видання, переговори мають на меті виступити посередником у потенційному припиненні вогню між Україною та Росією. Конкретні пропозиції, що перебувають на розгляді, поки що не розголошуються.

Переговори, розпочаті у неділю, 14 грудня, тривають вже понад три години. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори, тоді як модератором залишився його помічник Гюнтер Зауттер.

За інформацією ЗМІ, під час переговорів обговорюються питання Донбасу та гарантій безпеки. Попередньо США оцінили перспективи успіху берлінських переговорів як позитивні.

