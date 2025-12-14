В Берлине переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в понедельник – СМИ

Стороны обсуждают прекращение огня, вопрос Донбасса и гарантии безопасности.

В понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану США, сообщает Handelsblatt.

По данным издания, переговоры имеют целью выступить посредником в потенциальном прекращении огня между Украиной и Россией. Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются.

Переговоры, начатые в воскресенье, 14 декабря, продолжаются уже более трех часов. Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи обеих делегаций покинул переговоры, а модератором остался его помощник Гюнтер Зауттер.

По информации СМИ, в ходе переговоров обсуждаются вопросы Донбасса и гарантий безопасности. Предварительно США оценили перспективы успеха берлинских переговоров как положительные.

