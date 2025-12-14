  1. В Украине
  2. / В мире

В Берлине переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в понедельник – СМИ

21:45, 14 декабря 2025
Стороны обсуждают прекращение огня, вопрос Донбасса и гарантии безопасности.
В Берлине переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в понедельник – СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану США, сообщает Handelsblatt.

По данным издания, переговоры имеют целью выступить посредником в потенциальном прекращении огня между Украиной и Россией. Конкретные предложения, находящиеся на рассмотрении, пока не разглашаются.

Переговоры, начатые в воскресенье, 14 декабря, продолжаются уже более трех часов. Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи обеих делегаций покинул переговоры, а модератором остался его помощник Гюнтер Зауттер.

По информации СМИ, в ходе переговоров обсуждаются вопросы Донбасса и гарантий безопасности. Предварительно США оценили перспективы успеха берлинских переговоров как положительные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Германия Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]