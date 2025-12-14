Україна готує нову соціальну модель за підтримки Ради Європи та ЄС – Улютін

Міністр Денис Улютін заявив про необхідність переходу до більш адресної та фінансово збалансованої системи соцзахисту.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін взяв участь у високорівневому діалозі на тему «Як запровадити нову соціальну модель в Україні: досвід інших країн у світлі стандартів Ради Європи». У заході також долучилися представники уряду, парламенту, судової влади та міжнародних організацій. Учасники обговорили шляхи оновлення соціальної системи та підвищення її ефективності для громадян. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Під час дискусії Денис Улютін наголосив, що чинна соціальна модель, яка формувалася десятиліттями, вже не відповідає сучасним потребам суспільства. За його словами, система охоплює понад 15 мільйонів людей і за обсягом видатків поступається лише сектору оборони. У зв’язку з цим, зазначив міністр, Україні необхідна чесна та реалістична модель, у якій соціальні гарантії відповідатимуть фінансовим можливостям держави, а допомога буде більш адресною.

Міністр також підкреслив, що ключовими елементами майбутньої реформи мають стати розвиток соціальних послуг, перегляд підходів до пенсійної системи та оновлення методології визначення прожиткового мінімуму.

Представники Ради Європи та Європейського Союзу підтвердили готовність надавати підтримку Україні в процесі модернізації соціальної сфери. Водночас представники парламенту та судової влади наголосили на важливості ухвалення збалансованих рішень, які враховуватимуть як права громадян, так і можливості держави.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити діалог з метою формування нової соціальної моделі, яка відповідатиме європейським стандартам, буде фінансово стійкою та забезпечуватиме громадянам передбачуваний і якісний соціальний захист.

