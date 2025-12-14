Украина готовит новую социальную модель при поддержке Совета Европы и ЕС – Улютин

Министр Денис Улютин заявил о необходимости перехода к более адресной и финансово сбалансированной системе соцзащиты.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин принял участие в высокоуровневом диалоге на тему «Как внедрить новую социальную модель в Украине: опыт других стран в свете стандартов Совета Европы». В мероприятии также приняли участие представители правительства, парламента, судебной власти и международных организаций. Участники обсудили пути обновления социальной системы и повышения ее эффективности для граждан. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Во время дискуссии Денис Улютин подчеркнул, что действующая социальная модель, которая формировалась десятилетиями, уже не соответствует современным потребностям общества. По его словам, система охватывает более 15 миллионов человек и по объему расходов уступает только сектору обороны. В связи с этим, отметил министр, Украине необходима честная и реалистичная модель, в которой социальные гарантии будут соответствовать финансовым возможностям государства, а помощь будет более адресной.

Министр также подчеркнул, что ключевыми элементами будущей реформы должны стать развитие социальных услуг, пересмотр подходов к пенсионной системе и обновление методологии определения прожиточного минимума.

Представители Совета Европы и Европейского Союза подтвердили готовность оказывать поддержку Украине в процессе модернизации социальной сферы. В то же время представители парламента и судебной власти подчеркнули важность принятия сбалансированных решений, которые будут учитывать как права граждан, так и возможности государства.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог с целью формирования новой социальной модели, которая будет соответствовать европейским стандартам, будет финансово устойчивой и обеспечит гражданам предсказуемую и качественную социальную защиту.

