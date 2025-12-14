  1. В Україні

Латвія виділила 5 млн євро на закупівлю безпілотників для України

21:07, 14 грудня 2025
Латвія перенаправила кошти Європейського мирного механізму на військову допомогу Україні.
Фото: Delfi
Сейм Латвії схвалив рішення про перерозподіл 5 млн євро на закупівлю безпілотних систем для підтримки України у 2025 році, повідомляє Delfi.

Кошти будуть переведені з бюджетної програми Міністерства закордонних справ, яка передбачала внесок Латвії до Європейського мирного механізму, до Міністерства оборони. За рахунок цих грошей планується закупівля безпілотних систем для потреб України та підтримка розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

У МЗС Латвії пояснили, що перерозподіл став можливим через блокування Угорщиною механізмів надання військової допомоги Україні через Європейський мирний механізм. Внаслідок цього запланований внесок країни на 2025 рік не був використаний повністю, і невикористані кошти вирішили спрямувати в межах державного бюджету на оборонні потреби.

