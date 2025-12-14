Латвия выделила 5 млн евро на закупку беспилотников для Украины

Латвия перенаправила средства Европейского мирного механизма на военную помощь Украине.

Фото: Delfi

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сейм Латвии одобрил решение о перераспределении 5 млн евро на закупку беспилотных систем для поддержки Украины в 2025 году, сообщает Delfi.

Средства будут переведены из бюджетной программы Министерства иностранных дел, которая предусматривала взнос Латвии в Европейский мирный механизм, в Министерство обороны. За счет этих денег планируется закупка беспилотных систем для нужд Украины и поддержка развития латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.

В МИД Латвии пояснили, что перераспределение стало возможным из-за блокирования Венгрией механизмов предоставления военной помощи Украине через Европейский мирный механизм. В результате запланированный взнос страны на 2025 год не был использован полностью, и неиспользованные средства решили направить в рамках государственного бюджета на оборонные нужды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.