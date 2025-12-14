Укрзалізниця запустила нові маршрути до Європи з однією пересадкою — що відомо

Із 14 грудня УЗ збільшила кількість міжнародних маршрутів до 17 та відкрила зручні стиковки до міст ЄС через Перемишль і Холм.

З 14 грудня в Україні почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів. Укрзалізниця суттєво розширила міжнародне сполучення, зробивши подорожі до країн Євросоюзу зручнішими навіть для мешканців східних і центральних регіонів.

Кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17, а нові стиковки дозволяють дістатися до віддалених європейських міст усього з однією комфортною пересадкою.

З України — до Європи

З Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно подорожувати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена. Для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові можливості для поїздок до країн Західної Європи.

Ключовий маршрут — поїзд «Оберіг»

Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль став одним із головних міжнародних напрямків. У польському Перемишлі він має зручні пересадки на поїзди до Німеччини, Австрії та Чехії.

Графік руху:

Харків — 23:50

Київ — 08:05

Львів — 14:49

Перемишль — 16:59

Пересадка на Мюнхен, Відень і Прагу

Вже о 17:54 з Перемишля відправляється поїзд EN 417 / EC 40417 до Мюнхена (прибуття — 10:24).

По дорозі — зупинки у:

Відні (05:25),

Зальцбурзі (08:30),

Празі (07:46).

На маршруті до та з Перемишля доступні спальні вагони.

Зворотно поїзд із Мюнхена вирушає о 18:35 та прибуває до Перемишля о 10:10, де пасажири можуть пересісти на поїзд до Львова, Києва та Харкова.

Пересадка на Берлін

Також у Перемишлі доступна пересадка на поїзд EC 430 (відправлення — 18:54, прибуття до Берліна — 06:12).

Рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця.

Харків — Холм: ще один європейський напрямок

Щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм:

Харків — 16:56

Київ — 23:57

Холм — 10:47

Маршрут зручний для подальших подорожей Польщею та Європою.

Нові можливості для Придніпров’я

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль:

Запоріжжя — 14:14

Дніпро — 16:30

Перемишль — 08:30

Далі пасажири можуть пересісти на поїзд EC58 GALICJA до Берліна (прибуття — 19:11).

Зворотно рейс із Берліна вирушає о 08:52.

Ще один варіант — поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм, який забезпечує пересадку через Варшаву до Берліна.

Хто виконує європейські рейси

Рейси між польськими містами та Берліном виконуються оператором PKP InterCity, що гарантує узгоджені стиковки та стабільний графік.

