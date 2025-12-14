  1. В Україні

Укрзалізниця запустила нові маршрути до Європи з однією пересадкою — що відомо

20:13, 14 грудня 2025
Із 14 грудня УЗ збільшила кількість міжнародних маршрутів до 17 та відкрила зручні стиковки до міст ЄС через Перемишль і Холм.
Укрзалізниця запустила нові маршрути до Європи з однією пересадкою — що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 14 грудня в Україні почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів. Укрзалізниця суттєво розширила міжнародне сполучення, зробивши подорожі до країн Євросоюзу зручнішими навіть для мешканців східних і центральних регіонів.

Кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17, а нові стиковки дозволяють дістатися до віддалених європейських міст усього з однією комфортною пересадкою.

З України — до Європи

З Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно подорожувати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена. Для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові можливості для поїздок до країн Західної Європи.

Ключовий маршрут — поїзд «Оберіг»

Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль став одним із головних міжнародних напрямків. У польському Перемишлі він має зручні пересадки на поїзди до Німеччини, Австрії та Чехії.

Графік руху:

  • Харків — 23:50
  • Київ — 08:05
  • Львів — 14:49
  • Перемишль — 16:59

Пересадка на Мюнхен, Відень і Прагу

Вже о 17:54 з Перемишля відправляється поїзд EN 417 / EC 40417 до Мюнхена (прибуття — 10:24).

По дорозі — зупинки у:

  • Відні (05:25),
  • Зальцбурзі (08:30),
  • Празі (07:46).

На маршруті до та з Перемишля доступні спальні вагони.

Зворотно поїзд із Мюнхена вирушає о 18:35 та прибуває до Перемишля о 10:10, де пасажири можуть пересісти на поїзд до Львова, Києва та Харкова.

Пересадка на Берлін

Також у Перемишлі доступна пересадка на поїзд EC 430 (відправлення — 18:54, прибуття до Берліна — 06:12).

Рейс має групи вагонів до Щецина та Свиноуйсьця.

Харків — Холм: ще один європейський напрямок

Щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм:

  • Харків — 16:56
  • Київ — 23:57
  • Холм — 10:47

Маршрут зручний для подальших подорожей Польщею та Європою.

Нові можливості для Придніпров’я

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль:

  • Запоріжжя — 14:14
  • Дніпро — 16:30
  • Перемишль — 08:30

Далі пасажири можуть пересісти на поїзд EC58 GALICJA до Берліна (прибуття — 19:11).

Зворотно рейс із Берліна вирушає о 08:52.

Ще один варіант — поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм, який забезпечує пересадку через Варшаву до Берліна.

Хто виконує європейські рейси

Рейси між польськими містами та Берліном виконуються оператором PKP InterCity, що гарантує узгоджені стиковки та стабільний графік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]