Укрзалізниця запустила новые маршруты в Европу с одной пересадкой — что известно

20:13, 14 декабря 2025
С 14 декабря УЗ увеличила количество международных маршрутов до 17 и открыла удобные стыковки в города ЕС через Перемышль и Холм.
С 14 декабря в Украине начал действовать новый график движения пассажирских поездов. «Укрзалізниця» существенно расширила международное сообщение, сделав поездки в страны Евросоюза более удобными даже для жителей восточных и центральных регионов.

Количество международных маршрутов увеличили с 11 до 17, а новые стыковки позволяют добраться до отдаленных европейских городов всего с одной комфортной пересадкой.

Из Украины — в Европу

Из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно путешествовать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен. Для жителей Запорожья и Днепра открылись дополнительные возможности для поездок в страны Западной Европы.

Ключевой маршрут — поезд «Оберіг»

Поезд №63/64 «Оберіг» Харьков — Киев — Перемышль стал одним из главных международных направлений. В польском Перемышле он имеет удобные пересадки на поезда в Германию, Австрию и Чехию.

График движения:

  • Харьков — 23:50
  • Киев — 08:05
  • Львов — 14:49
  • Перемышль — 16:59

Пересадка на Мюнхен, Вену и Прагу

Уже в 17:54 из Перемышля отправляется поезд EN 417 / EC 40417 в Мюнхен (прибытие — 10:24).

По пути — остановки в:

  • Вене (05:25),
  • Зальцбурге (08:30),
  • Праге (07:46).

На маршруте до и из Перемышля доступны спальные вагоны.

Обратно поезд из Мюнхена отправляется в 18:35 и прибывает в Перемышль в 10:10, где пассажиры могут пересесть на поезд до Львова, Киева и Харькова.

Пересадка на Берлин

Также в Перемышле доступна пересадка на поезд EC 430 (отправление — 18:54, прибытие в Берлин — 06:12).

Рейс имеет группы вагонов до Щецина и Свиноуйсьця.

Харьков — Холм: еще одно европейское направление

Ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм:

  • Харьков — 16:56
  • Киев — 23:57
  • Холм — 10:47

Маршрут удобен для дальнейших путешествий по Польше и Европе.

Новые возможности для Приднепровья

Поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль:

  • Запорожье — 14:14
  • Днепр — 16:30
  • Перемышль — 08:30

Далее пассажиры могут пересесть на поезд EC58 GALICJA в Берлин (прибытие — 19:11).

Обратно рейс из Берлина отправляется в 08:52.

Еще один вариант — поезд №119 Днепр — Киев — Холм, который обеспечивает пересадку через Варшаву в Берлин.

Кто выполняет европейские рейсы

Рейсы между польскими городами и Берлином выполняются оператором PKP InterCity, что гарантирует согласованные стыковки и стабильный график.

Укрзализныця

