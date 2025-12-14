Укрзалізниця запустила новые маршруты в Европу с одной пересадкой — что известно
С 14 декабря в Украине начал действовать новый график движения пассажирских поездов. «Укрзалізниця» существенно расширила международное сообщение, сделав поездки в страны Евросоюза более удобными даже для жителей восточных и центральных регионов.
Количество международных маршрутов увеличили с 11 до 17, а новые стыковки позволяют добраться до отдаленных европейских городов всего с одной комфортной пересадкой.
Из Украины — в Европу
Из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно путешествовать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен. Для жителей Запорожья и Днепра открылись дополнительные возможности для поездок в страны Западной Европы.
Ключевой маршрут — поезд «Оберіг»
Поезд №63/64 «Оберіг» Харьков — Киев — Перемышль стал одним из главных международных направлений. В польском Перемышле он имеет удобные пересадки на поезда в Германию, Австрию и Чехию.
График движения:
- Харьков — 23:50
- Киев — 08:05
- Львов — 14:49
- Перемышль — 16:59
Пересадка на Мюнхен, Вену и Прагу
Уже в 17:54 из Перемышля отправляется поезд EN 417 / EC 40417 в Мюнхен (прибытие — 10:24).
По пути — остановки в:
- Вене (05:25),
- Зальцбурге (08:30),
- Праге (07:46).
На маршруте до и из Перемышля доступны спальные вагоны.
Обратно поезд из Мюнхена отправляется в 18:35 и прибывает в Перемышль в 10:10, где пассажиры могут пересесть на поезд до Львова, Киева и Харькова.
Пересадка на Берлин
Также в Перемышле доступна пересадка на поезд EC 430 (отправление — 18:54, прибытие в Берлин — 06:12).
Рейс имеет группы вагонов до Щецина и Свиноуйсьця.
Харьков — Холм: еще одно европейское направление
Ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм:
- Харьков — 16:56
- Киев — 23:57
- Холм — 10:47
Маршрут удобен для дальнейших путешествий по Польше и Европе.
Новые возможности для Приднепровья
Поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль:
- Запорожье — 14:14
- Днепр — 16:30
- Перемышль — 08:30
Далее пассажиры могут пересесть на поезд EC58 GALICJA в Берлин (прибытие — 19:11).
Обратно рейс из Берлина отправляется в 08:52.
Еще один вариант — поезд №119 Днепр — Киев — Холм, который обеспечивает пересадку через Варшаву в Берлин.
Кто выполняет европейские рейсы
Рейсы между польскими городами и Берлином выполняются оператором PKP InterCity, что гарантирует согласованные стыковки и стабильный график.
