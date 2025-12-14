Чи можна залишити рахунок при ліквідації підприємства — відповідь податкової

Як діяти з рахунками під час припинення діяльності підприємства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Юридичні особи, які проходять процедуру ліквідації та знімаються з обліку в контролюючих органах, не зобов’язані одразу закривати всі рахунки. Про це повідомляє ДПС.

Які рахунки підлягають закриттю

Відповідно до частини третьої статті 111 Цивільного кодексу України, під час проведення ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія або ліквідатор до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів зобов’язані закрити всі рахунки у фінансових установах, крім одного.

Йдеться про ліквідаційний рахунок, який використовується виключно для розрахунків із кредиторами у процесі ліквідації.

Як отримати інформацію про рахунки

Згідно з п. 11.9 розд. XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну №1588, контролюючий орган за основним місцем обліку на звернення ліквідатора або ліквідаційної комісії надає перелік рахунків та електронних гаманців юридичної особи, які:

перебувають на обліку в податкових органах;

не мають повідомлень про закриття на дату звернення.

Крім того, інформацію про відкриті та закриті рахунки можна самостійно переглянути у приватній частині Електронного кабінету платника.

Вимоги під час банкрутства

Окремі правила діють у разі ліквідації в межах процедури банкрутства. Згідно з частиною третьою статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор зобов’язаний використовувати лише один ліквідаційний рахунок у банківській установі. Кошти з інших рахунків мають бути перераховані саме на нього.

Підсумок

Таким чином, під час ліквідації юридичної особи:

усі рахунки, окрім ліквідаційного, підлягають закриттю до завершення строку вимог кредиторів;

ліквідаційний рахунок закривається після повного погашення всіх фінансових зобов’язань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.