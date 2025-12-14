  1. В Україні

Чи можна залишити рахунок при ліквідації підприємства — відповідь податкової

22:29, 14 грудня 2025
Як діяти з рахунками під час припинення діяльності підприємства.
Чи можна залишити рахунок при ліквідації підприємства — відповідь податкової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Юридичні особи, які проходять процедуру ліквідації та знімаються з обліку в контролюючих органах, не зобов’язані одразу закривати всі рахунки. Про це повідомляє ДПС.

Які рахунки підлягають закриттю

Відповідно до частини третьої статті 111 Цивільного кодексу України, під час проведення ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія або ліквідатор до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів зобов’язані закрити всі рахунки у фінансових установах, крім одного.

Йдеться про ліквідаційний рахунок, який використовується виключно для розрахунків із кредиторами у процесі ліквідації.

Як отримати інформацію про рахунки

Згідно з п. 11.9 розд. XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну №1588, контролюючий орган за основним місцем обліку на звернення ліквідатора або ліквідаційної комісії надає перелік рахунків та електронних гаманців юридичної особи, які:

  • перебувають на обліку в податкових органах;
  • не мають повідомлень про закриття на дату звернення.

Крім того, інформацію про відкриті та закриті рахунки можна самостійно переглянути у приватній частині Електронного кабінету платника.

Вимоги під час банкрутства

Окремі правила діють у разі ліквідації в межах процедури банкрутства. Згідно з частиною третьою статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор зобов’язаний використовувати лише один ліквідаційний рахунок у банківській установі. Кошти з інших рахунків мають бути перераховані саме на нього.

Підсумок

Таким чином, під час ліквідації юридичної особи:

  • усі рахунки, окрім ліквідаційного, підлягають закриттю до завершення строку вимог кредиторів;
  • ліквідаційний рахунок закривається після повного погашення всіх фінансових зобов’язань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]