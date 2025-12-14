  1. В Украине

Можно ли оставить счет при ликвидации предприятия — ответ налоговой

22:29, 14 декабря 2025
Как действовать со счетами при прекращении деятельности предприятия.
Можно ли оставить счет при ликвидации предприятия — ответ налоговой
Юридические лица, которые проходят процедуру ликвидации и снимаются с учета в контролирующих органах, не обязаны сразу закрывать все счета. Об этом сообщает ГНС.

Какие счета подлежат закрытию

В соответствии с частью третьей статьи 111 Гражданского кодекса Украины, при проведении ликвидации юридического лица ликвидационная комиссия или ликвидатор до завершения срока предъявления требований кредиторов обязаны закрыть все счета в финансовых учреждениях, кроме одного.

Речь идет о ликвидационном счете, который используется исключительно для расчетов с кредиторами в процессе ликвидации.

Как получить информацию о счетах

Согласно п. 11.9 разд. XI Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Минфина №1588, контролирующий орган по основному месту учета по обращению ликвидатора или ликвидационной комиссии предоставляет перечень счетов и электронных кошельков юридического лица, которые:

  • находятся на учете в налоговых органах;
  • не имеют сообщений о закрытии на дату обращения.

Кроме того, информацию об открытых и закрытых счетах можно самостоятельно просмотреть в приватной части Электронного кабинета плательщика.

Требования при банкротстве

Отдельные правила действуют в случае ликвидации в рамках процедуры банкротства. Согласно части третьей статьи 61 Кодекса Украины по процедурам банкротства, ликвидатор обязан использовать только один ликвидационный счет в банковском учреждении. Остатки средств на других счетах должны быть перечислены именно на него.

Итог

Таким образом, при ликвидации юридического лица:

  • все счета, кроме ликвидационного, подлежат закрытию до завершения срока требований кредиторов;
  • ликвидационный счет закрывается после полного погашения всех финансовых обязательств.

