У Данії не вдалося продати на аукціоні рідкісну пляшку Dom Pеrignon з весілля принца Чарльза та леді Діани

21:55, 14 грудня 2025
Магнум 1961 року не досяг мінімальної ціни на аукціоні Bruun Rasmussen у Люнгбю.
Фото: Marietta Times
У Данії на аукціоні не змогли продати унікальну пляшку шампанського Dom Pérignon, виготовлену спеціально до весілля принца Чарльза та леді Діани у 1981 році. Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про магнум Dom Pérignon Vintage 1961 – лімітований весільний випуск, створений на честь шлюбу спадкоємця британського престолу та його нареченої. Торги відбулися в аукціонному домі Bruun Rasmussen у Люнгбю поблизу Копенгагена.

Очікувалося, що лот може бути проданий за суму до 600 тисяч датських крон (близько 93 тисяч доларів), проте ставки не досягли встановленої мінімальної ціни. В аукціонному домі зазначили, що попри активний інтерес колекціонерів жодна пропозиція не відповідала нижній межі.

Шампанське має унікальну етикетку з датою весілля – 29 липня 1981 року – та згадкою про шлюб Його Королівської Високості принца Вельського і леді Діани Спенсер. За оцінками експертів, було виготовлено лише 12 таких пляшок, які планували відкоркувати в день церемонії, а подальша доля більшості з них залишається невідомою.

Фахівці наголошують, що пляшка цінна не лише як колекційне вино, а й як історичний артефакт, пов’язаний із одним із найвідоміших весіль ХХ століття. За результатами експертизи, вміст магнума зберігся належним чином і залишається придатним до вживання.

Особу продавця не розголошують. Відомо лише, що це данський колекціонер, який придбав шампанське у британського винного торговця. Учасники ринку не виключають, що лот можуть знову виставити на продаж, можливо, з розрахунком на інтерес музеїв або колекціонерів королівських реліквій.

Данія аукціон

