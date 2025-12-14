  1. В мире

В Дании не удалось продать на аукционе редкую бутылку Dom Pеrignon со свадьбы принца Чарльза и леди Дианы

21:55, 14 декабря 2025
Магнум 1961 года не достиг минимальной цены на аукционе Bruun Rasmussen в Люнгбю.
Фото: Marietta Times
В Дании на аукционе не смогли продать уникальную бутылку шампанского Dom Pérignon, изготовленную специально к свадьбе принца Чарльза и леди Дианы в 1981 году. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о магнуме Dom Pérignon Vintage 1961 – лимитированном свадебном выпуске, созданном в честь брака наследника британского престола и его невесты. Торги состоялись в аукционном доме Bruun Rasmussen в Люнгбю недалеко от Копенгагена.

Ожидалось, что лот может быть продан за сумму до 600 тысяч датских крон (около 93 тысяч долларов), однако ставки не достигли установленной минимальной цены. В аукционном доме отметили, что несмотря на активный интерес коллекционеров, ни одно предложение не соответствовало нижней границе.

Шампанское имеет уникальную этикетку с датой свадьбы – 29 июля 1981 года – и упоминанием о браке Его Королевского Высочества принца Уэльского и леди Дианы Спенсер. По оценкам экспертов, было изготовлено только 12 таких бутылок, которые планировали откупорить в день церемонии, а дальнейшая судьба большинства из них остается неизвестной.

Специалисты отмечают, что бутылка ценна не только как коллекционное вино, но и как исторический артефакт, связанный с одной из самых известных свадеб ХХ века. По результатам экспертизы, содержимое магнума сохранилось надлежащим образом и остается пригодным к употреблению.

Личность продавца не разглашается. Известно лишь, что это датский коллекционер, который приобрел шампанское у британского винного торговца. Участники рынка не исключают, что лот могут снова выставить на продажу, возможно, рассчитывая на интерес музеев или коллекционеров королевских реликвий.

