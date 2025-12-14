  1. В Україні

В Будинку Уряду України запалили Ханукію – фото

18:07, 14 грудня 2025
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко взяла участь у традиційному святкуванні разом з представниками єврейської спільноти України.
В Будинку Уряду України запалили Ханукію – фото
Фото: Telegram / Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Будинку Уряду України відбулося запалення Ханукії. У заході взяли участь прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Голова Ради Федерації єврейських громад України Мейер Стамблер та представники єврейської спільноти країни.

«Ханука — це день перемоги світла над темрявою. Його значення особливо відчутне у час, коли ми боремося за свободу, правду і світло. Звільнення країни від ворога та відновлення — це подвиг наших воїнів і щоденна праця мільйонів», – зазначила Свириденко.

Вона наголосила на важливості рівних можливостей для розвитку культур та традицій усіх національних спільнот, що вважають Україну своїм домом.

Прем’єр-міністр також висловила співчуття постраждалим від теракту в Сіднеї, який стався сьогодні. «Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя», – зазначила Свириденко.

«Я бажаю усім нам добра і світла, справедливого і стійкого миру. Нехай ханукальна свічка, яку ми сьогодні запалюємо, стане символом нашої спільної надії», – додала прем’єр-міністр.

Фото: Telegram / Юлія Свириденко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України свято Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]