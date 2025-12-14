На Криті заарештовані 16 осіб через шахрайство з аграрними субсидіями ЄС

Європейська прокуратура висунула звинувачення у масштабній схемі привласнення коштів.

Європейська прокуратура висунула звинувачення 16 особам, затриманим на острові Крит за підозрою у шахрайстві з аграрними субсидіями Європейського Союзу. Про це повідомляє Ekathimerini.

Шістнадцять підозрюваних, які, за даними слідства, незаконно отримували сільськогосподарські субсидії через державне агентство OPEKEPE, мають можливість дати свідчення перед слідчим суддею. У неділю вранці вони з’явилися в Європейській прокуратурі в Афінах, де прокурори завершили процес висунення кримінальних звинувачень приблизно через п’ять годин.

Обвинуваченим пред’явлено ряд серйозних звинувачень, серед яких:

створення та керівництво злочинною організацією;

шахрайство з субсидіями з обтяжуючими обставинами;

відмивання грошей;

шахрайство проти фінансових інтересів ЄС та грецької держави.

За даними слідства, схема діяла з 2019 по 2025 рік. Вона передбачала подання неправдивих декларацій та використання щонайменше 11 підставних банківських рахунків для приховування доходів.

Європейська прокуратура (EPPO) раніше цього року повідомила, що виявила докази того, що деякі грецькі фермери разом із посадовцями привласнювали кошти ЄС. Розслідування триває.

